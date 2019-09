Zbigniew Hołdys: TVN24 robi wiele wspaniałych rzeczy, ale...

Zbigniew Hołdys był dzisiaj gościem Jarosława Kuźniara w porannym programie Onetu. Muzyk opowiadał, że brak mu w polskich mediach takiego podejścia, jakie ostatnio zaobserwował wśród dziennikarzy CNN. Chodziło mu o program Chris Cuomo, który przepytywał współpracownicę Donalda Trumpa, wytykając jej momenty, gdy kłamała bądź unikała odpowiedzi na pytania.

Hołdys stwierdził, że zastanawia go, dlaczego tak nie postępują polscy dziennikarze.

– To nie jest wycieczka do TVN24, która jest potężną stacją, która ma ogromny dorobek i zasługi i robi wiele wspaniałych rzeczy, ale po jakimś programie zadałem pytanie, dlaczego któryś z dziennikarzy nie dostanie od prezesa stacji instrukcji "powiedz temu człowiekowi, że on kłamie. Powiedz to, dlaczego pan kłamie. Jesteśmy stacją poważną musimy dbać o widzów i nie możemy sprzedawać im kitu, który wprowadzi ich w turbulencje, że im coś grozi, że jakieś franki są bezpieczne". Nigdy takie słowa nie padły – stwierdził Hołdys.

