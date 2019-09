Trzaskowski: Trwają prace nad ustaleniem przyczyny awarii oczyszczalni "Czajka"

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia.

– Chciałbym podawać informacje, które są sprawdzone. Widać postęp prac, ale musimy sprawdzić, bo skoro nastąpiło rozszczepienie w momencie łączenia miejsc pod obejmą, wszystkie miejsca, w których rurociąg był łączony, musimy mieć pewność, czy trzeba wymienić odcinek rurociągu, czy cały – mówił dzisiaj prezydent.

Trzaskowski podkreślił też, że władze stolicy pracują nad "rozwiązaniem awaryjnym", które zostałoby wdrożone w wypadku, gdyby naprawa korektora potrwała dłużej niż dwa miesiące. – Od wielu dni trwały dokładne testy, które miały potwierdzić, czy most Północny wytrzyma obciążenie rurociągu tymczasowego, w momencie, kiedy trzeba by było się przełączyć pomiędzy rurociągiem na moście pontonowym zanim kolektor będzie gotowy do pracy – dodał.

Wciąż nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.