Abp Jędraszewski o LGBT, multi-kulti i Karcie WHO. "Zaczyna się od negacji Boga"

Do kalwaryjskiego sanktuarium pielgrzymowały rodziny Archidiecezji Krakowskiej. Wśród ponad 100 tysięcy wiernych byli także prezydent RP Andrzej Duda, ministrowie w jego gabinecie Krzysztof Szczerski i Wojciech Kolarski oraz niektórzy posłowie i senatorowie PiS.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki rodzin były słowa św. Jana Pawła II "Oblubieniec jest z Wami". Arcybiskup Jędraszewski poświęcił homilię roli małżeństwa i rodziny.

– Jak wyglądało współdziałanie Boga z przenajświętszą rodziną, słyszeliśmy w Ewangelii o niepokalanym poczęciu. Anioł przyszedł do Józefa i powiedział: "Nie bój się wziąć swej małżonki Maryi do siebie". Bo miłość małżeńska opiera się na małżeństwie. A małżeństwa i rodzina tworzą naród. Na płodności rodzinnej, na życiu rodzinnym buduje się naród. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Bóg pobłogosławił im mówiąc: "Bądźcie płodni". Neguje się to w sposób wulgarny, agresywny, świętokradczy – wskazał duchowny. Jak dalej wyjaśniał, afirmacja ideologii LGBT czy gender "zaczyna się od negacji Boga".

– W momencie, gdy już (Boga) nie ma (...) człowiek pozostaje sam, w duchowej pustce – ocenił abp Jędraszewski, odnosząc się dalej do idei epoki Oświecenia, wedle których uważano, iż ludzka godność i tożsamość sprowadza się do rozumu. – Wiemy, że ten rozum, opierając się tylko na własnych możliwościach, skompromitował się. Najbardziej tragicznie 80 lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa i pociągnęła za sobą ogrom nieszczęść, nienawiści, przemocy i okrucieństwa. Rozum się wówczas skompromitował odrzucając Pana Boga, więc stwierdzono, że nie on, ale ciemne siły w człowieku związane z seksem - to jest istota człowieka. I to głosi się dzisiaj w postaci ideologii gender i ideologii LGBT – tłumaczył abp Jędraszewski. Dodał, że ideologie te "próbuje się systematycznie wprowadzać w życie całych społeczeństw i narodów poprzez Kartę WHO, Światowej Organizacji Zdrowia". – W ten sposób próbuje się niszczyć już małe, jeszcze przedszkolne dzieci – powiedział.

– Tak neguje się Boga w imię tych obłąkańczych ideologii. Jakże więc nie wrócić do nauczania Jana Pawła II, w którym znajdziemy myśl bardzo konsekwentnie prowadzoną: na początku jest Bóg, dzięki temu miłość i rodzina, z tego wyrasta naród – wyjaśniał podczas kazania metropolita krakowski.