Studenci z Izraela pobici w Warszawie. Napastnikami byli Arabowie

Sprawę opisał w mediach społecznościowych brat jednego z pobitych. Izraelskie MSZ potwierdziło już, że wie o ataku, a sprawie przygląda się konsul w Warszawie.

Do zdarzenia doszło przed wejściem do jednego z popularnych nocnych klubów przy ul. Twardej w Śródmieściu. Według wstępnych informacji, napastnicy najpierw zapytali studentów, czy są Izraelczykami, a kiedy ci odpowiedzieli twierdząco, to zostali zaatakowani. W ich stronę padły również słowa "pie*** Izrael". Według jednego z poszkodowanych, napastnicy mieli ze sobą kastet. – Nie dlatego, że naśmiewał się z nich. Nie dlatego, że się na nich spojrzał. Nie dlatego, że się pokłócili. Arabowie zaczęli bić go i jego przyjaciół tylko dlatego, że byli Żydami – opowiada brat jednego z zaatakowanych studentów, którego cytują zagraniczne media.

Funkcjonariusze policji ustalili już, że do grupy osób podeszło trzech mężczyzn, z których jeden był bardzo agresywny. Mężczyzna miał krzyczeć, że jest Palestyńczykiem.

Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski napisał na Twitterze, że był to podły akt barbarzyństwa i nie ma dla niego usprawiedliwienia. "Wierzę, że wkrótce sprawcy zostaną zatrzymani. Życzę Yotamowi i innym szybkiego powrotu do zdrowia" – dodał.

Do sprawy odniosło się też polskie MSZ. "MSZ zdecydowanie potępia akty agresji popełniane przez i wobec cudzoziemców w Polsce. Sprawa pobicia obywateli Izraela przez cudzoziemców na terytorium Polski jest wyjaśniana przez policję" – czytamy na Twitterze.