ME siatkarek: Brąz nie dla Polek. Biało-czerwone przegrały z Włoszkami

Po porażce w półfinale z Turcją, w niedzielne popołudnie Polki przegrały z Włoszkami. Biało-czerwone były wyraźnie gorsze od swoich przeciwniczek. Selekcjoner próbował zagrzewać Polki do walki, ale nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.

Polki przegrały trzy sety, choć w pierwszym udało się doprowadzić do remisu 23:23. Niestety, biało-czerwone musiały uznać wyższość rywalek. W drugim secie było podobnie. W pewnym momencie Polki przegrywały już 22:14. Przebudzenie nastąpiło dopiero w trzecim secie, ale i on ostatecznie padł łupem Włoszek. Tym samym Polki wracają do kraju bez medalu.