Warszawa: Do Wisły trafiło ponad 2,2 mln metrów sześciennych ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi zrzut ścieków od ubiegłej środy, kiedy doszło do awarii drugiego z kolektorów, odprowadzających pod dnem Wisły nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Awaria należy do największych w historii.

Okazuje się, że w wyniku awarii do Wisły zrzucono już ponad 2,2 miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami deszczowymi. Poinformowała o tym rzeczniczka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska.

W nocy z niedzieli na poniedziałek lub w poniedziałek rano ma nastąpić uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu łączącego lewy brzeg Wisły z oczyszczalnią „Czajka”.