Andruszkiewicz wzywa posła PO do debaty. "Czas porównać nasze wizje"

Wiceminister cyfryzacji kandydujący do Sejmu z listy PiS, w poniedziałek zorganizował konferencję prasową w Białymstoku. Adam Andruszkiewicz zaprosił na niej do debaty posła klubu PO-KO Krzysztofa Truskolaskiego, startującego z listy Kolacji Obywatelskiej. – PO powinna o wiele silniej bronić naszego miasta. Wielokrotnie Białystok był atakowany w wielu mediach jako stolica nietolerancji, jako miasto nienawiści. My się na to nie zgadzamy. To jest absolutnie błędna retoryka. Białystok jest pięknym miastem. Białystok i Podlasie jest wspaniałym miejscem, pełnym gościnności, wspaniałych wartości, chrześcijańskiej postawy. Powinniśmy porozmawiać z posłem Truskolaskim o tym jak widzimy rolę Białegostoku i województwa również w skali kraju – mówił Andruszkiewicz.

Adam Andruszkiewicz chciałby debaty w formie otwartej, realizowanej również za pośrednictwem mediów. Dla wiceministra cyfryzacji ważne jest też, aby możliwość w niej uczestniczenia mieli zainteresowani mieszkańcy.

Poseł Krzysztof Truskolaski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” stwierdził, że zaproszenia Andruszkiewicza do debaty nie przyjmie