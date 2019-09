W zeszłym tygodniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera będzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ma ona również, zamiast Schetyny, wystartować z pierwszego miejsca warszawskiej listy KO. Lider PO ma w związku z tym być "jedynką" w swoim rodzinnym Wrocławiu.

Tygodnik "Wprost" przekonuje, że jeżeli tylko Kidawa-Błońska osiągnie lepszy wynik w Warszawie niż Jarosław Kaczyński to zostanie kandydatką opozycji na prezydenta Polski w wyborach w 2020 roku.

"Grzegorz doskonale to rozegrał. Kiedy ogłosi Kidawę-Błońską kandydatką na prezydenta, uniemożliwi start Tuskowi. To przetnie też spekulacje o przyszłości Donalda w Polsce. W ten sposób Schetyna zamyka powrót Tuska do polityki krajowej" – przekonuje rozmówca "Wprost".

Powrót Tuska nieaktualny?

Donald Tusk był niedawno pytany w TVN24 o swoją przyszłość po zakończeniu kadencji szefa Rady Europejskiej. – 2 grudnia, to jest poniedziałek, mogę opowiedzieć w tej stacji, jak widzę dalszą przyszłość polityczną Polski i swoją i będzie to już po wyborach – odparł były premier.

"Wprost" jednak informuje, że gdy ten dzień nastąpi, to sam Tusk już nie będzie miał szerokiego pola manewru.

"Schetyna postawił go w sytuacji, w której jedyny ruch, jaki Donald będzie mógł wtedy wykonać w polskiej polityce, to wsparcie kandydatury Małgosi" – mówi informator tygodnika.