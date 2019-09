PKO Bank Polski uruchamia Program Partnerski dla klubów Ekstraklasy

Program Partnerski jest projektem prorozwojowym i innowacyjnym w zakresie marketingu sportowego i współpracy pomiędzy sponsorem, ligą i klubami piłkarskimi.. Polska piłka nożna wymaga dokapitalizowania, a projekt sponsoringu Ekstraklasy oraz Program Partnerski dla klubów Ekstraklasy, wpisują się w założenia, jakie stoją przed ekstraklasowymi klubami - inwestycje w akademie, rozwój trenerów i rozbudowę infrastruktury sportowej.To pierwszy projekt w historii polskiej piłki nożnej, który w takiej skali może poprawić stabilność finansową ligowych klubów. PKO Bank Polski jako sponsor tytularny Ekstraklasy służy swym doświadczeniem i wiedzą, tak by w porozumieniu z PZPN, władzami ligi oraz klubami piłkarskimi stale rozwijać i podnosić poziom polskiej piłki klubowej.

– PKO Bank Polski, który jest niekwestionowanym liderem krajowego sektora bankowego, chce wykorzystać swój potencjał również jako mecenas piłki nożnej w Polsce. W ubiegłym roku zostaliśmy oficjalnym bankiem Ekstraklasy, w kolejnym sezonie awansowaliśmy na partnera tytularnego, a dziś wykonujemy kolejny krok i uruchamiamy Program Partnerski dla klubów Ekstraklasy. Chcemy, aby sportowy poziom rozgrywek wzrastał na zdrowych fundamentach i dlatego dajemy klubom rozwiązanie, które pomoże im wzmocnić zaplecze finansowe identyfikowane dziś jako jedna z głównych barier dla rozwoju piłki nożnej w Polsce. Przewidujemy, że wpływy z programu do klubów będą dorównywały kontraktom reklamowym, co w znacznym stopniu ułatwi im działalność oraz pozwoli realizować ambitne cele, a finalnie wpłynie na podniesienie poziomu rozgrywek piłkarskich w naszym kraju –p owiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Program Partnerski będzie polegał na zaangażowaniu się przez kluby Ekstraklasy w promocję produktów bankowych (konta osobiste, pożyczka gotówkowa, kredyt hipoteczny) i stanie się programem afiliacyjnym. Forma crowdfundingu, na której opiera się Program Partnerski jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania projektów. W tym celu wykorzystane zostaną oficjalne strony internetowe klubów, ich serwisy, sklepy kibica oraz media społecznościowe. Od każdego zakupionego w PKO Banku Polskim produktu klub otrzyma stosowne wynagrodzenie. Środki te będą mogły być przeznaczane na rozbudowę infrastruktury, kształcenie młodych piłkarskich talentów, innowacje sportowe czy na inne działania prorozwojowe

Informacja prasowa w klubach.Dodatkowo każdy kibic, który skorzysta z usług Banku otrzyma voucher do wykorzystania w klubowym sklepie kibica. Społeczność kibicowska i klienci PKO Banku Polskiego będą na bieżąco informowani o zaawansowaniu i rozwoju Programu Partnerskiego. Integracja tych środowisk wokół założonego celu wpłynie również na postrzeganie Programu i jego wymiar społeczny. Od teraz każdy kibic indywidualnie będzie mógł włączyć się jeszcze aktywniej we wspieranie własnego klubu.

– Już ubiegły sezon pokazał, że nasza współpraca z PKO Bankiem Polskim wykracza daleko poza ramy tradycyjnego sponsoringu, a wdrażany właśnie program jest kolejnym potwierdzeniem tego faktu. Po innowacyjnym projekcie Kanapa Kibica, cyklicznej akcji Młodzieżowiec Miesiąca i wydaniu serii kart z herbami i barwami klubowymi, rusza nowa inicjatywa o ogromnym potencjale generowania dodatkowych środków przez kluby i to liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Dostają one właśnie do ręki od naszego oficjalnego banku łatwe w obsłudze narzędzie, za pomocą którego mogą zapewnić sobie znaczące finansowanie i to bez dużego wysiłku. Każdy z nich dysponuje bowiem sprawdzonymi kanałami komunikacji z kibicami, którzy są zainteresowani rozwojem swojego klubu – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.

– Niezwykle cieszy nas konsekwentnie realizowana przez PKO Bank Polski misja, by przekazywane klubom środki przyczyniały się do rozwoju infrastruktury i szkolenia młodych piłkarskich talentów. Zarówno w Ekstraklasie jak i w klubach doskonale wiemy, że nie ma innej, lepszej drogi rozwoju polskiego futbolu i budowanie fundamentów pod sportowe sukcesy. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój naszych piłkarskich akademii. Nie jest to żadna droga na skróty tylko długoterminowa praca u podstaw.Jesteśmy przekonani, że wspólnie z PKO Bankiem Polskim będziemy ją realizować jeszcze przez wiele lat – podkreśla Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań, przewodniczący rady nadzorczej Ekstraklasa S.A.

Do Programu Partnerskiego przystąpiły obecnie: Arka Gdynia, Jagiellonia Białystok, KGHM Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa, Wisła Kraków, Wisła Płock.Projekt PKO Banku Polskiego jest kolejnym etapem rozwoju partnerskiej współpracy z Ekstraklasą S.A.To pierwszy Program, dzięki któremu kluby będą mogły znacznie poprawić swój finansowy status. Środki zainwestowane w innowacje i przyszłość młodych pokoleń piłkarzy, zaowocuje zwiększeniem własnego bezpieczeństwa finansowego.PKO Bank Polski jako sponsor strategiczny daje narzędzia, pokazuje know-how i prezentuje możliwości generowania zysku, co powinno aktywizować kluby do dbania o wielopłaszczyznową reklamę programu, by został wykorzystany w stu procenta