Awantura w szeregach KO. Zdanowska wspiera lewicę

– To, czy jest to kandydat zgłoszony przez Koalicję Obywatelską, czy jest z Platformy, z Nowoczesnej, z Zielonych czy z Lewicy, ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsza jest Łódź – stwierdziła Zdanowska.

Na jej słowa ostro zareagowała Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Posłanka zdecydowanie skrytykowała partyjną koleżankę.

– Pani prezydent Zdanowska uprawa swoją politykę. Uwierzyła, że popiera ją 70 procent łodzian i uważa, że jej wobec tego wolno być państwem w państwie – powiedziała Śledzińska-Katarasińska.

Zgodnie z informacjami "Gazety Wyborczej" decyzje Zdanowskiej wywołała niezadowolenie we władzach Koalicji Obywatelskiej.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy dochodzi do spięcia na linii PO-Zdanowska. Do poprzedniego konfliktu doszło podczas układania list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Gdy okazało się, że listę łódzką otworzy dziennikarz Tomasz Zimoch, prezydent miasta Hanna Zdanowska ostentacyjnie odeszła z krajowego sztabu KO.