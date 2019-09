Schetyna publikuje zdjęcie ze Strasburgerem. Stanowczy komentarz prezentera

Do spotkania Grzegorza Schetyny z Karolem Strasburgerem doszło na wrocławskim Torze Wyścigów Konnych, gdzie odbył się Europejski Festiwal Konny. Gospodarzem imprezy był właśnie Strasbuger. Panowie weszli razem do bryczki i zrobili sobie wspólne zdjęcie.

Pod zdjęciem, które Schetyna opublikował na Facebooku pojawiły się komentarze odnoszące się do poglądów politycznych Strasburgera. W tym krytyczne. "Widzę Karol na [ma] towarzystwo na poziomie swoich żartów" – stwierdził uszczypliwie jeden z internautów. "Na pan Karol straci Familiade" – czytamy w innym komentarzu. Jeden z użytkowników Facebooka zapytał, co na to prezes TVP.

Prezenter postanowił odpowiedzieć na tego rodzaju komentarze. – Nie widzę powodu, dla którego miałbym kogokolwiek unikać z powodów politycznych, bo ja jestem ponad to, może na tym polega klasa i szlachetność człowieka. Nie biorę udziału w żadnej kampanii (nikogo) i samo zdjęcie jest pamiątką ze wspólnej przejażdżki bryczką – oświadczył Strasburger, którego wypowiedź cytuje WP.pl.

Gospodarz "Familiady" zapewnił, że poglądy polityczne nie mają wpływu na jego prywatne życie. – Zatem trzeba by mieć dużo kompleksów, aby podciągnąć to pod jakąkolwiek agitację. Swoje poglądy zachowuję dla siebie, to ja decyduję, komu podaję, bądź nie, rękę i z jakich powodów. Na szczęście jestem z tych, którymi się nie dyryguje - niezależnie od tego, gdzie wykonuję swoją pracę, nikt nie ma prawa narzucać mi, z kim wolno mi rozmawiać – dodał i podziękował szefowi PO za spotkanie.