"W większości niewykształceni, nie potrafią ocenić rzeczywistości". Nurowska o wyborcach PiS

Nurowska stwierdziła na Facebooku, że ostatnie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego przeraziło ją "nie na żarty". Zdaniem pisarki prezes PiS de facto proponuje Polakom "narodowy socjalizm w formie light".

"Dokąd Kaczynski prowadzi Polskę! On jest nieprzewidywalny, on jest groźny" – napisała na Facebooku.

Nurowska twierdzi, że Kaczyński okłamuje swoich wyborów. Jej zdaniem idzie mu to wyjątkowo łatwo, gdyż "to są ludzie w większosci niewykształceni,nie potrafią ocenić rzeczywistości, takiej, jaka ona jest. My, trzeźwo myślacy, jesteśmy za nich odpowiedzialni, bo obudzą się, kiedy będzie za późno" – stwierdziła pisarka.

W dalszej części swojego wpisu Nurowska stwierdziła, że nie należy "tracić głosu" na PSL i Kukiz'15, gdyż nie można wykluczyć, że po wyborach wejdą w sojusz z Jarosławem Kaczyńskim w celu zmienienia konstytucji.

"Na szczęście istnieją dwa bloki: KO i Lewica, jeśli uda się przekonać tych, ktorzy nie chodzą na wybory, aby oddali głosy na te dwie formacje, może Polska stanie się normalnym krajem i wróci do Europy!" – zakończyła swój wpis.

