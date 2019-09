Terlikowski: To jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie odbyłem w życiu

Terlikowski podzielił się z użytkownikami Facebooka swoimi odczuciami po rozmowie z osobą, która przed laty była molestowana przez dwóch duchownych. Publicysta przyznaje, że była to jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie odbył w życiu.

"Zraniony w Kościele (nie chce jeszcze ujawniać ani imienia, ani twarzy) opowiedział mi swoją historię. Molestowało i wykorzystywało go dwóch księży. Zniszczyli jego czystość, jego normalność, jego życie, jego wiarę. Odnalazł ją po wielu latach, ale latami trwała walka z alkoholizmem i narkotykami" – pisze Terlikowski.

Publicysta wskazuje, że choć sama historia jest straszna, to jeszcze straszniejszy jest fakt, iż "ten, który to zrobił, mimo, że sprawę zgłoszono jego zakonnym przełożonym prawie osiemnaście lat temu nadal jest księdzem, a władze oskarżają o zaniedbania ofiarę". "Gorzka to była rozmowa, smutna, bo pokazująca, jak instytucja przedkłada swoje dobro nad dobro ofiar, interes własny nad Ewangelię i wiarę w Boga. A przecież ma sens tylko wtedy, gdy jest Chrystusowy, to znaczy wypełnia wolę Jezusa, a nie swoją. Jeśli my nie będziemy po stronie ofiar, to kamienie wołać będą" – kończy swój wpis Tomasz Terlikowski.

