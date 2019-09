Kamiński o swojej chorobie. "Musiałem zmienić siebie"

Michał Kamiński od lat zmaga się z cukrzycą. W programie #Newsroom na antenie internetowej telewizji Wirtualnej Polski polityk został zapytany o to, jak pogodzić bardzo duży wysiłek fizyczny związany z kampanią wyborczą z walką z bardzo ciężką chorobą.

Polityk przyznał, że wielokrotnie był pytany o to, dlaczego tak bardzo schudł. – Ja nie lubie epatować tą sprawą, ale mój spadek wagi był spektakularny, więc uznałem, że warto odpowiadać. To wiązało się też z pogłoskami, że jestem ciężko chory na raka i umieram. To - chwała Bogu - mogę zdementować – podkreślił.

– W jakimś sensie choroba którą mam, która jest nieuleczana - bo taka jest cukrzyca - powoduje konieczność ogromnego wysiłku, zmiany swojego trybu życia, codziennego wysiłku sportowego. W moim przypadku tak się dzieje. Ale powiem też szczerze - jest jednocześnie doskonałą szkołą. (...) Jeżeli ludziom mówię, że warto zmieniać Polskę, to musiałem zmienić siebie. I realnie to zrobiłem – zaznaczył