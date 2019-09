"Niesamowity tupet Trzaskowskiego"

Na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym uruchomiono wczoraj awaryjny rurociąg, który ma odprowadzać ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Koszty budowy konstrukcji, która powstała w związku z awarią kolektorów ściekowych, pokryje budżet państwa. W rozwiązanie sytuacji kryzysowej po awarii oczyszczalni ścieków zangażował się rząd i to z jego inicjatywy powstał most pontonowy.

Prezydent Warszawy został wczoraj zapytany, czy podziękuje za pomoc premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. – Jak tylko 100 proc. ścieków popłynie rurociągiem, to oczywiście tak – odparł.

Zachowanie Rafała Trzaskowskiego skomentował na Twitterze Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości.

"Niesamowity tupet Rafała Trzaskowskiego. Od momentu wystąpienia awarii rząd oferował pomoc. Początkowo odtrącona (obędzie się bez wojska), dzięki niej ścieki przestają płynąć do Wisły, a Prezydenta Warszawy nie stać na zwykłe "dziękuję". A od pytań i odpowiedzialności nie ucieknie" – napisał polityk.

"Kiedy 500 osób pracowało w niezbyt przyjemnych warunkach, Rafał Trzaskowski chodził po festiwalach ze swoim buldożkiem. Postawił przed kamerami kilka pomp (co przerabiały 0,2%). Zarówno działaniami, jak tą postawą pokazał, że kompletnie nie rozumie zarządzania kryzysowego" – dodał w kolejnym wpisie.