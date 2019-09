Hołownia: Niech opustoszeją kościoły, w których Jezus jest członkiem PiS

W komunikacie opublikownaym po zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych KEP biskupi wyrazili solidarność z atakowanym po słowach o LGBT arcybiskupem Markiem Jędraszewskim oraz zapewnili o modlitwie "za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa". Do sprawy tej, a także ostatnich wydarzeń odnisół się na łamach "Tygodnika Powszechnego" Szymon Hołownia. W jego ocenie mogliśmy już obserwować "pukanie od spodu w dno". Publicysta podkreśla, że "polski Episkopat ze ślepą konsekwencją prowadzi Kościół instytucjonalny w Polsce, w formie jaką znamy, do upadku".

"Każdy z nas z pewnością widział te hordy osób homoseksualnych i transpłciowych atakujących piesze pielgrzymki, upuszczających krew pochwyconym niecnie ministrantom i rozbijających zebrania Kół Żywego Różańca" – ironizuje w swoim felietonie Hołownia. Publicysta pisze o swoich znajomych, którzy w akcie protestu przeciwko takiej postawie zwierzchników Kościóla przestali dawać ofiarę na tacę. Jak dodaje, "strajk konsumencki to rozwiązanie dobre pod warunkiem, że omija dobre sklepy". Zdaniem Hołowni, co do tych "złych" powinno się pójśc o krok dalej.

„Niech jak najszybciej opustoszeją te kościoły, w których Pan Jezus jest członkiem PiS-u, w których szczuje się heteroseksualistów na gejów. Niech jednak frekwencyjnego (i finansowego) wiatru w żagle dostaną te wspólnoty, w których głosi się nadzieję, nie strach, nie butę, nie jakieś wizje świata wzięte prosto z Marsa” – zaapelował.