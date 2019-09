"Podziękuje wreszcie". Pawłowicz ostro do Trzaskowskiego

Na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym uruchomiono wczoraj awaryjny rurociąg, który ma odprowadzać ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Koszty budowy konstrukcji, która powstała w związku z awarią kolektorów ściekowych, pokryje budżet państwa. W rozwiązanie sytuacji kryzysowej po awarii oczyszczalni ścieków zangażował się rząd i to z jego inicjatywy powstał most pontonowy.

Prezydent Warszawy został wczoraj zapytany, czy podziękuje za pomoc premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. – Jak tylko 100 proc. ścieków popłynie rurociągiem, to oczywiście tak – odparł.

Do słów Trzaskowskiego odniosła się dzisiaj Krystyna Pawłowicz.

– Kiedy Rafał Trzaskowski podziękuje rządowi i Spółce "Wody Polskie" za wyręczenie go w powstrzymywaniu ekologicznej katastrofy, którą sprowadziła na Polaków nadwiślańskich miast spółka warszawska podległa temu prezydentowi..." – napisała posłanka na Twitterze. "Panie Trzaskowski, PODZIĘKUJ WRESZCIE !!!" – dodaje Pawłowicz.

Czytaj także:

Trzaskowski powiedział, kiedy podziękuje premierowi

Czytaj także:

"Niesamowity tupet Trzaskowskiego"