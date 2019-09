Poseł Jaskóła: Temat lustracji został w Polsce całkowicie zaniedbany

Pojawił się postulat – zgłoszony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Solidarność – lustracji członków Rady Dialogu Społecznego. Czy Pana zdaniem postulat ten jest zasadny?

Tomasz Jaskóła: Oczywiście, że jest zasadny. I nie dotyczy tylko jednostkowych przypadków. Niestety na przestrzeni lat lustracji nie dopilnowaliśmy. Nie może być tak, że tajny współpracownik jest na przykład przewodniczącym Rady Dialogu, czy w ogóle jakiegokolwiek ciała.

Chodzi tu między innymi o ujawnione przez tygodnik „Do Rzeczy” fakty dotyczące podejrzeń o współpracę pana Andrzeja Malinowskiego, prezesa Pracodawców RP?

Pan Malinowski jest tu jedynie jednym z przykładów. Wokół jest mnóstwo osób, co do których są podejrzenia o współpracę. Ja twierdzę, że niestety te zaniedbania są wieloletnie, po wszystkich stronach sceny politycznej. Nie mamy ustawy dekomunizacyjnej. Dużej, konkretnej lustracyjnej także nie. Na wielu uczelniach, w wielu ciałach zasiadają osoby, które funkcjonują jako tajni współpracownicy. Powiem panu o jednym przykładzie człowieka, który kręci się wokół PiS.

Czyli?

Człowiek nazywa się Wojciech Kulawiak. Dopiero sąd w Gliwicach stwierdził, że ten człowiek, forowany przez częstochowską Solidarność i częstochowski PiS, skłamał w oświadczeniu lustracyjnym. Ta sama sytuacja jest niestety w Kościele. Polski Kościół jest niestety współodpowiedzialny za brak lustracji w naszym kraju. Wszyscy myśleli, że wygra biologia, że współpracownicy komunistycznych służb nie będą mieli wpływu na rzeczywistość. Jak się okazuje, biologia nie wygrała.

Pytanie, czy dziś jest szansa na to, by dziś do tematu lustracji wrócić?

Jest. Pytanie w jakim zakresie. Przypomnę też, że projekt konkretnej i szerokiej ustawy lustracyjnej był złożony w Sejmie. Gdy ludzie pytają się mnie, dlaczego ja nie opracowuję żadnego, mówię, że przecież konkretny projekt jest, wystarczy do niego wrócić. Pytanie, dlaczego nikt tego nie robi. Dlaczego został zablokowany minister Mariusz Kamiński w tej sprawie. Minister Kamiński, który kiedyś był sprawozdawcą ustawy dekomunizacyjnej, która również została zablokowana.

"Solidarność" i ZPP apelują o lustrację członków Rady Dialogu Społecznego

Kolejni posłowie odchodzą z Kukiz'15. Tworzą koło poselskie