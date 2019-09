Kryzys ściekowy w Warszawie. Jest decyzja ws. awaryjnego rurociągu

Decyzja ws. budowy awaryjnego rurociągu została już podjęta, miasto czeka na pozwolenie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – podaje za stołecznym ratuszem Radio ZET. Rurociąg ma powstać do końca października.

Pod koniec sierpnia w stolicy awarii uległ kolektor odprowadzający ścieki do oczyszczalni "Czajka". Potem przestał działać drugi. Przez kilkanaście dni nieczystości były zrzucane do Wisły (do rzeki trafiało 3 tys. litrów ścieków na sekundę).

Na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym uruchomiono wczoraj awaryjny rurociąg, który ma odprowadzać ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Koszty budowy konstrukcji, która powstała w związku z awarią kolektorów ściekowych, pokryje budżet państwa. W rozwiązanie sytuacji kryzysowej po awarii oczyszczalni ścieków zaangażował się rząd i to z jego inicjatywy powstał most pontonowy.

