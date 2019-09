Kandydat z zarzutami wyłudzenia 17 mln złotych. Marcin W. wystartuje do Senatu

Jak donosi Onet, Marcin W. zebrał dwa tysiące ważnych podpisów poparcia i dzięki temu zarejestrował swoją kandydaturę do Senatu. Portal wskazuje na informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, według których w okręgu nr 14: (powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki) zarejestrowano czterech kandydatów do Senatu: Stanisław Gogacz (KW PiS), Arkadiusz Kasznia (KKW KO), Wojciech Mateńka (KW Normalny Kraj) oraz Marcin W., który wystartuje z Komitetu Wyborczego Jedność Narodu. Mężczyzna sam potwierdza te fakty na Facebooku.

"Pierwszy krok już poczyniony, teraz będę walczyć dalej! Mam nadzieję, że będę miał szansę działać na rzecz przedsiębiorców i rolników, bo to właśnie ta kwestia jest mojemu sercu najbliższa i uważam, że trzeba się nad nią w naszym państwie pochylić" - napisał na swoim profilu Marcin W.

Zastanawiająca jest jednak przemiana poglądów Marcina W. w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Były kandydat do PE z ramienia lewicowej Wiosny Roberta Biedronia tym razem wystartuje z komitetu partii... narodowej. Jedność Narodu odwołuje się do "odzyskania zewnętrznej suwerenności Polski". W programie znajdziemy postulaty utworzenia w każdej gminie i powiecie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz całkowitego zniesienia podatków PIT, CIT i VAT.

Tymczasem jak przypomina Onet, 10 grudnia 2018 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób w związku z wyłudzeniem 17 mln złotych. Marcin W. był jednym z doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty.

Według ustaleń CBA, osoby reprezentujące grupę producentów rolnych złożyły do Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR pięć wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Kolejne dwa wnioski zostały złożone do Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Wszystkie te wnioski miały zawierać nieprawdziwe dane, przez co doprowadzono agencję rolną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

– Zarzuty pozostają aktualne. Postępowanie jest na końcowym etapie – informuje Onet Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Robert Biedroń odciął się od Marcina W., który startował do PE z Wiosny. Za kilka dni kandydat do Senatu stanie przed sądem za poruszanie się samochodem na lubelskim deptaku, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu.