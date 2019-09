Kidawa-Błońska apeluje do Kaczyńskiego. "Jeżeli zrobiliście ten błąd..."

Kidawa-Błońska podkreślała, że reforma edukacji wprowadzona przez PiS ma wyłącznie negatywne skutki. – Ludzie cierpią i tutaj powinniśmy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Rodzice nie mogą patrzeć bez emocji na to, jaki los spotkał dzieci. Zmęczeni nastolatkowie o 18 nie są w stanie uczyć się tak, jak gdyby zaczynali lekcje rano – mówiła polityk. Jej zdaniem PiS wprowadzając reformę nie słuchał ani opozycji, ani nauczycieli, ani ekspertów.

W dalszej części swojego wystąpienia Kidawa-Błońska zaapelowała w sprawie edukacji do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

– Wprowadzono chaos i ten chaos jest. Trzeba go jak najszybciej naprawić. Ludzie honoru, jeżeli zrobią błąd, to do tego błędu się przyznają. Apeluję do prezesa Kaczyńskiego: jeżeli zrobiliście ten błąd, bardzo proszę naprawcie go jak najszybciej. Nie może być tak, że całe roczniki są skazane na bardzo trudne warunki nauki. Nauczyciele na bardzo trudne warunki uczenia naszych dzieci i wnuków. Naprawcie ten błąd – apelowała.

Kandydatka KO dodała, że jeżeli władza sama nie jest w stanie zmienić reformy, to powinna pozwolić dokonać tego opozycji, gdyż KO posiada odpowiednie rozwiązania dotyczące problemów oświaty.

– Ten chaos trzeba zatrzymać natychmiast. Jeżeli państwo nie wiedzą, jak to zrobić, my zrobimy to bardzo chętnie, bo tutaj już nie ma na co czekać – mówiła kandydatka KO na premiera.

