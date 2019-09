Żona Ryszarda Kalisza skazana. Znamy wyrok

Wyrok wydał warszawski Sąd Rejonowy. Poza wyrokiem ograniczenia wolności, żona Ryszarda Kalisza otrzymała też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres czterech lat. Musi też zapłacić 6 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Jak jednak donosi "Super Express", to nie koniec kłopotów Dominiki K. – Prokurator skierował do Sądu sprzeciw od wyroku nakazowego. Sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie – dowiedział się „SE” w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Przyłapana przez policjantów w lutym kobieta miała 2,5 promila alkoholu we krwi. W samochodzie było jej małoletnie dziecko.

W czasie pierwszego przesłuchania dotyczącego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości Dominika K. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres 1 roku, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł. Prokuratura nie przychyliła się do jej wniosku. Kiedy postawiono kobiecie dodatkowy zarzut, nie przyznała się do winy.

