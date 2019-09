Kukiz drwi z zapowiedzi Kaczyńskiego. "Każdy Polak będzie żył minimum 115 lat"

W sobotę podczas konwencji w Lublinie prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na koniec 2020 r. minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł, a na koniec 2023 r. – 4000 zł.

Minister Emilewicz przyznała w TVN24, że postulowany przez PiS wzrost płacy minimalnej "to jest bardzo duży skok" i "to będzie trudna sytuacja przede wszystkim dla małych przedsiębiorców". – To jest dla nas wyzwanie – podkreśliła szefowa MPiT.

"To, co zostało ogłoszone w Lublinie, będzie realizowane, bo decyzja na poziomie politycznym zapadła w tej sprawie" – skomentował te słowa Kaczyński.

W odpowiedzi do słów prezesa PiS Paweł Kukiz ironizował, że równie dobrze "na poziomie politycznym" może zapaść decyzja dotycząca wydłużenia życia Polaków.

"Podobno w weekend we Wrocławiu Pan Prezes ma ogłosić, że każdy Polak będzie żył minimum 115 lat. Bo taka decyzja została już podjęta przez Niego na szczeblu politycznym" – drwił lider Kukiz'15.

