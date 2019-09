Morawiecki: Po drugiej stronie mamy potężną siłę często zakłamanych mediów

Podczas dzisiejszego spotkania z wyborcami premier Morawiecki podkreślił, że PiS musi się mierzyć z siłą niesprzyjających mu mediów.

– Po drugiej stronie mamy potężną siłę mediów. Bardzo często zakłamanych mediów. Mediów, które są w rękach ludzi, którzy często nie życzą nam dobrze. Dlatego trzeba rozmawiać, pokazywać naszą skuteczność – mówił dzisiaj szef rządu.

"Partia zwykłego człowieka"

Premier podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią troszczącą się o "zwykłego człowieka" i polskie rodziny.

– Dlatego nasza obniżka podatków, też program minimalnej płacy, która idzie do góry i tak długo, jak my będziemy, będzie szybko szła do góry. W 2020 roku na poziom 2600 zł, w 2021 roku – 3000 zł, a w 2013, na koniec, od początku 2024 roku – 4000 zł– mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu powrócił też do tematu programu Emerytura plus. Premier zapewnił, że będzie ona co roku wypłacana. – Jesteśmy rzetelni, solidni, wiarygodni i tak też będzie w przyszłości, jeżeli oczywiście państwo, wyborcy nam zaufają, za miesiąc podczas tego podstawowego testu jakim są wybory sejmowe – stwierdził Mateusz Morawiecki w Łęczycy.

Premier ponadto podkreśli, że jeżeli tylko PiS będzie rządziło, to 14. emerytura będzie wypłacana już w 2021 roku.