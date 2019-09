Kidawa-Błonska: Kaczyński używa słów niezrozumiałych w większości dla jego elektoratu

– Bez większej refleksji słuchają tego, co mówi prezes i wierzą, że to, co mówi jest bardzo mądre – mówiła o wyborcach PiS-u Małgorzata Kidawa-Błońska w radiu Tok FM.

Kidawa-Błońska odniosła się do sobotniego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, w którym mówił o zagrożeniu nihilizmem. Jej zdaniem Kaczyński obawia się, że może stracić wyborców, którzy na niego zagłosowali w 2015 roku i w ten sposób, chce ich zmobilizować. – PiS boi się, że traci wyborców, więc cementuje tych wszystkich, którzy bez większej refleksji słuchają tego, co mówi prezes i wierzą, że to, co mówi jest bardzo mądre. Używa słów niezrozumiałych w większości dla jego elektoratu, podwyższając swój autorytet – mówiła kandydatka KO na premiera Polski. Zawiedzeni wyborcy? Podczas rozmowy prowadzący audycję zauważył, że w przeciągu ostatnich lat Platforma regularnie traci wyborców. O ile w 2007 roku na PO swój głos oddało ponad 6 milionów Polaków, o tyle w 2015 było już jedynie 3 miliony wyborców. Kidawa-Błońska w odpowiedzi stwierdziła, że elektorat PO czeka "by go potraktować poważnie". – Mieli do nas pretensję, ale wydaje się, że te lata bycia w opozycji, te lekcję odrobiliśmy i zaczynamy znowu ze sobą rozmawiać, i to dobrze rozmawiać – oceniła Kidawa-Błońska. Czytaj także:

"Ograniczone umysłowo prymitywy". Hartman o wyborcach PiS