Bakterie coli w kąpielisku w Gdańsku. Sanepid alarmuje

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował o pobraniu próbek wody z pięciu miejsc w Zatoce Gdańskiej, gdzie zwykle organizowane są kąpieliska.

W jednym z nich (Gdańsk–Stogi) stwierdzono nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli, wynoszące 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL).

"Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków w tej próbce odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska" – napisano w komunikacie sanepidu.

Badania próbek wody wykonało akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gdańsku.

W związku z wynikami badań PPWIS apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno–bytowych.

Przypomnijmy, że 27 sierpnia w Warszawie zepsuły się kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. Żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki, wojsko wybudowało most pontonowy, po którym ułożono tymczasowy rurociąg ściekowy.