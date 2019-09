Sobolewski przyznał, że ustawa zostanie przegłosowana, gdy taką decyzję podejmie kierownictwo partii.

– Ustawa dotycząca dekoncentracji mediów jest gotowa od dwóch lat. Będzie decyzja polityczna, będzie też przedstawiona. W tej chwili nie ma takiej decyzji – mówił Krzysztof Sobolewski w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Podwyższenie płacy minimalnej

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS odniósł się do zapowiedzi podnoszenia płacy minimalnej i związanych z tym obaw ekonomistów i przedsiębiorców. – Przypominam rok 2015 i nasze zapowiedzi wprowadzenia 500+ i równie słynne stwierdzenie pieniędzy nie ma i nie będzie, czy zapowiedzi doradcy PO, że w związku z tym programem na koniec 2018 r. będzie 100 mld deficyt. To dowód na to, że jeśli coś obiecujemy, coś wprowadzamy to mamy to policzone – mówił polityk.

– Czy macie policzoną inflację, bo zdaniem np. prof. Gomułki po tak skokowym wzroście płac inflacja skoczy z 3 do 9 proc – pytał prowadzący program Marek Pyza.– Nasze wyliczenia temu przeczą.Należy zadać pytanie opozycji, czy jest przeciwna temu by najmniej zarabiający zarabiali lepiej? Małe firmy sobie poradzą, tak jak radziły sobie do tej pory. Uważamy, że za dobrą pracę należy się dobra płaca. Czas skończyć z systemem postkolonialnym, z argumentowaniem, że warto w Polsce inwestować tylko dlatego, że jest tu tania siła robocza. Czas zacząć etap Polski dobrobytu – mówił Sobolewski.

