Sejmowa awantura o Bodnara. "Antypolski rzecznik", "to jest kryminał"

Kidawa-Błonska: Kaczyński używa słów niezrozumiałych w większości dla jego elektoratu

– Bez większej refleksji słuchają tego, co mówi prezes i wierzą, że to, co mówi jest bardzo mądre – mówiła o wyborcach PiS-u Małgorzata Kidawa-Błońska w radiu Tok FM.