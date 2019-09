Adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Jakie jest oficjalne stanowisko KO?

Adam Szłapka był wczoraj gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM. Polityk zapytany został o to, czy jest zwolennikiem przyznania parom homoseksualnym prawa do adopcji dzieci. – Jestem zwolennikiem równości, a w tym się zawiera adopcja dzieci – odparł sekretarz sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Polityk przyznał, że popiera także tzw. małżeństwa homoseksualne.

Czy to oficjalne stanowisko Koalicji Obywatelskiej? O to wiceprzewodniczącego PO zapytał portal Niezalezna.pl. – Stanowisko Koalicji Obywatelskiej w tych sprawach jest jasne - przedstawił je na lipcowym forum programowym Koalicji przewodniczący Grzegorz Schetyna – odparł Tomasz Siemoniak. Jak dodał, KO jest za uregulowaniem kwestii związków partnerskich z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie kwestii dziedziczenia i dostępu do dokumentacji medycznej. – Nie ma w ogóle więc mowy ani akceptacji dotyczącej adopcji dzieci przez pary partnerskie czy to hetero, czy homoseksualne – dodał.

Pytany czy wypowiedź sekretarza sztabu KO należy uznać za jego prywatną opinię, odpowiedział: "można tak przyjąć". – Stanowisko Platformy Obywatelskiej i Kolacji Obywatelskiej jest takie, jak powiedziałem – podkreślił.