Znamy oficjalne wyniki matur

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2019 roku przystąpiło z kolei 38 983 absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2019 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci – 27 575 osób – stanowili 71 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Według ostatecznych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97 proc. tegorocznych maturzystów, z matematyki – 89 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 95 proc. W ubiegłym roku, ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało 86 proc. abiturientów.