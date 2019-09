Wszedł do pralni i zastrzelił kobietę. Trwa obława

Wiadomo, że mężczyzna wszedł do pralni, wymierzył z pistoletu do jednej z pracownic i strzelił, a następnie uciekł. – Przebieg zabójstwa wskazuje na to, że było to działanie z premedytacją, wymierzone w konkretną osobę. Świadkami sytuacji byli pozostali pracownicy pralni. Postrzelonej kobiety nie udało się uratować – powiedział RMF FM rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Obecnie trwa obława na sprawcę. – Sprawdzamy jakim autem mógł się poruszać, zostały zarządzone posterunki blokadowe. W terenie pracują kryminalni. Osoby będące świadkami tragedii zostaną objęte opieką psychologiczną – dodał rzecznik lubuskiej policji.