Winnicki zapowiada proces w trybie wyborczym przeciwko Jakubiakowi. Pada jeszcze jedno nazwisko

Marek Jakubiak był dziś gościem programu "Kwadrans polityczny" na anenie TVP. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem polityk zaatakował Konfederację. Przekonywał, że ugrupowanie to jest w stanie współtowrzyć rząd z Platformą Obywatelską. – Przypomnę, że Bronisław Komorowski w pierwszej turze miał mieć 90%.PiS wprowadzi najwięcej posłów, ale KO, Lewica, Koalicja Polska, Konfederacja – to wszystko jest antyPiS. Wspólnym mianownikiem jest rząd, są stanowiska. Może się zdarzyć, że PiS utworzy rząd mniejszościowy i ziści się marzenie Pawła Kukiza o języczku uwagi. Ale to będzie szarpanina, a to mnie niepokoi – mówił polityk. Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec ocenił, że Platforma i Konfederacja to są "ideowo dwie różne Polski". – Proszę pana, dla interesu zrobi się wszystko – stwierdził Jakubiak.

Słowa te spotkały się z reakcją Konfederacji. "Będzie proces w trybie wyborczym za dzisiejsze słowa i wpisy Marka Jakubiaka, który widać sądzi ludzi po sobie (interesy z Palikotem)" – napisał na Twitterze prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. "Sprawdzamy jeszcze czy Patryk Jaki, któremu na koniec kadencji zebrało się na udawanie narodowca w kampanii, też się przypadkiem nie kwalifikuje" – dodał.

"Czekam, może jeszcze jakiś donos do prokuratury" – skomentował tę informację Jakubiak.