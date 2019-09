LOT leci do Indii. Wystartowało pierwsze połączenie Warszawa-Delhi

Jak informuje przewoźnik, szóste już połączenie do Azji będzie od teraz obsługiwane w częstotliwości pięciu lotów tygodniowo samolotami Boeing Dreamliner w wersji 787-9 oraz powiększonej, 787-9. Sama podróż licząca ponad 5200 km potrwa natomiast ponad siedem godzin. Jak podkreśla prezes LOT-u Rafał Milczarki, wybór akurat tego kierunku "nie był przypadkowy". To powrót do kierunku przetestowanego w 1985 r., kiedy polski Boeing 767 latał na tej trasie do połowy lat 90. z międzylądowaniem w Taszkencie.

Po otwartym w ubiegłym roku Singapurze, to właśnie Indie - najludniejsze państwo świata i jego siódma gospodarka - są najpopularniejszym celem inwestycyjnym polskich przedsiębiorców w Azji, a coraz częściej, również hinduscy inwestorzy zaczynają się interesować środkowoeuropejskim sektorem IT.

- Indie to szóste połączenie LOT-u w Azji, która jest kluczowym kierunkiem rozwoju naszej siatki dalekodystansowej. Tak jak pokazał przykład Tokio, Seulu i Singapuru na których osiągamy bardzo dobre wyniki, bezpośrednie rejsy uwalniają potencjał w sektorze turystycznym i biznesowym. Liczymy, że tak stanie się również w przypadku rejsów do Delhi, a bezpośrednie połączenie będzie podstawą do zacieśniania relacji między Polską a Indiami. Nowe połączenie LOT-u to także doskonała oferta dla pasażerów podróżujących między Indiami a Europą. Rocznie na tej trasie lata obecnie ponad 9 milionów osób - mówi w rozmowie z "Do Rzeczy" Aleksandra Dąbkowska, odpowiedzialna za komunikację polskich linii lotniczych.

Co istotne z perspektywy pasażerów przesiadkowych, LOT zawarł umowę coda-share z Air India, co przełoży się na łatwą zmianę samolotu polskiego przewoźnika do i z hubu we Frankfurcie, którą będzie mógł odbyć na kodach i biletach indyjskiego operatora. Dobrze skomunikowane mają być również połączenia tranzytowe z Londynu, Brukseli, Budapesztu, Mediolan, Hamburga czy Dusseldorfu.

Aby sama podróż była również dostosowana do specyfiki regionu, LOT obiecuje dostęp do dań kuchni hinduskiej na pokładzie samolotu, obecność minimum jednego pracownika posługującego się językiem hindi na pokładzie, oraz szeroki dostęp do filmów Bollywood w systemie rozrywki pokładowej.

Poniżej przedstawiamy planowany rozkład lotów:

LO 71 WAW-DEL 22:40-09:00+1 wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele

LO 72 DEL-WAW 11:15-15:50 poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele