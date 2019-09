Wójcik do opozycji: Stworzyliście grunt dla międzynarodowych grup przestępczych

Dzisiaj w Sejmie rozpatrywany jest wniosek o wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobry, szefa resortu sprawiedliwości.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Platforma złożyła 29 sierpnia. Grzegorz Schetyna tłumaczył wówczas na konferencji, że to efekt "zorganizowanej grupy sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości, która zajmowała się produkcją hejtu i językiem nienawiści".

Debata nad odwołaniem ministra sprawiedliwości

Głosowanie w tej sprawie planowane jest na godz. 21.00. – Minister Ziobro jest najlepszym ministrem sprawiedliwości po wojnie, nie licząc śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I to was boli i my będziemy walczyli o to, żeby przestępcy zawsze bali się państwa, a nie państwo przestępców – mówił Michał Wójcik w Sejmie, w trakcie rozpatrywania wniosku PO-KO o odwołanie ministra Zbigniewa Ziobry.

– Taka jest prawda. Stworzyliście grunt dla międzynarodowych grup przestępczych. Dlaczego tak atakujecie ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego? Dlatego, że wydał zdecydowaną walkę przestępcom. (...) Dlatego jesteście m.in. za rozdzieleniem funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości – tłumaczył wiceszef resortu.