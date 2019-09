Polska bliżej kupna myśliwców F-35. Jest zielone światło Departamentu Stanu USA

28 maja minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska wystosowała do władz amerykańskich zapytanie ofertowe w sprawie zakupu "32 myśliwców F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym". To myśliwce piątej generacji.

Dzisiaj Departament Stanu USA zatwierdził możliwość sprzedaży Polsce 32 myśliwców F-35 za 6,5 mld dolarów.

– Decyzja Departamentu Stanu zatwierdzająca sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F35 oznacza, że jesteśmy bliżej zrealizowania tego kontraktu. To jest najważniejszy w historii kontrakt dla Wojska Polskiego, to jest wprowadzenie polskich sił powietrznych w nową epokę. To jest stworzenie zdolności dla sił powietrznych, których dotychczas nie posiadały – komentował informacje o decyzji Departamentu Stanu USA Mariusz Błaszczak.

Jak podkreślił szef MON, procedura zakupu przez Polskę samolotów piątej generacji wymaga jeszcze m. in. uzyskania zgody od Kongresu Stanów Zjednoczonych, który w ciągu maksymalnie 15 dni ostatecznie zatwierdzi kontrakt.

W czerwcu, podczas wizyty Andrzeja Dudy w USA, prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski. W porozumieniu Polska i USA potwierdzają swoje zobowiązania wobec NATO, w tym zobowiązania wynikające z art. 3 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jako podstawy wewnętrznych relacji obronnych. USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce; ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy. Jednocześnie Polska planuje zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza.