Majątek rodzin polityków będzie jawny. Tylko jeden poseł PO "za"

"Za" uchwaleniem ustawy głosowało 258 posłów, 22 było przeciwko, a 139 posłów wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, tylko jedna posłanka PO-Ko zagłosowała "za" nowymi przepisami, choć to opozycja domagała się takich zmian. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zmiany zakładają, że m.in, że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia majątkowego mieliby też marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, prezesi NIK i NBP, sekretarze i podsekretarze stanu, przewodniczący KNF, wojewodowie, prezesi: zarządów PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ARMiR-u.