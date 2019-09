Sejm za karami finansowymi za sprzedaż tzw. kopciuchów

Celem uchwalonej w środę wieczorem ustawy jest uszczelnienie rynku tak, by do konsumentów nie trafiały nieekologiczne kotły grzewcze. Jak czytamy na stronie Sejmu, projekt dotyczy wzmocnienia systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, tj. takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe.

Nowela ma też ograniczyć sprowadzania do Polski kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.

Za uchwaleniem projektu nowelizacji głosowało 414 posłów, 2 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

