Gdańsk: Aktywiści Greenpeace spędzili noc na dźwigach w porcie. Część zeszła

Przypomnijmy, że wczoraj aktywiści Greenpeace wspięli się na dźwigi w terminalu węglowym gdańskiego portu i zatrzymali ich pracę. Organizacja domaga się, by polski rząd ogłosił odejście od węgla do 2030 r. Wcześniej Straż Graniczna musiała interweniować na należącym do Greenpeace żaglowcu Rainbow Warrior, który w Gdańsku zablokował transport węgla z Mozambiku. Członkowie organizacji namalowali na burcie statku ogromny napis "Węgiel stop", podczas gdy żaglowiec wpłynął do portu i rzucił kotwicę przy terminalu węglowym, uniemożliwiając rozładunek surowca płynącego do Polski z Mozambiku.

Wczoraj aktywiści przeprowadzili kolejną akcję. W terminalu węglowym gdańskiego portu wspięli się na dźwigi i zatrzymali ich pracę. Rozwiesili także transparent z napisem: "Polska bez węgla”. Na dźwigi weszło 28 osób. To aktywiści z Polski, Danii, Niemiec, Finlandii, Holandii, Austrii i Słowacji.

Po akcji mediacyjnej i innych działaniach policji łącznie już 18 osób zeszło z dźwigów. Zostali zatrzymani przez policjantów i przewiezieni do jednostek policji celem złożenia wyjaśnień. Ewentualne zarzuty będą wynikały z ustaleń funkcjonariuszy. Funkcjonariusze nadal są na miejscu, zabezpieczają teren i kontynuują akcję mediacyjną w stosunku do pozostałych osób na żurawiach. 10 aktywistów w ramach protestu postanowiło spędzić noc na wysokości.