"Kompletnie żenujące". Ostra reakcja PiS na pomysł swojego kandydata

"Dezynfekcja Szczecina od ideologii LGBT" – tę akcję Młodzieży Wszechpolskiej promował wczoraj na konferencji prasowej radny Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat tej partii do Sejmu Dariusz Matecki. Wraz z politykiem wystąpiła na konferencji działaczka MW, która zachęcała do wzięcia udziału w happeningu polegającym na symbolicznym zmywaniu z ulic zanieczyszczeń związanych z występkami środowiska LGBT przeciwko prawu naturalnemu i rodzinie. Uczesticy akcji powinni wziąć ze sobą sprzęt do dezynfekcji, miotły, spryskiwacze.

Zaangażowanie się w tę akcję radnego PiS spotkało się z ostrą reakcją w jego własnej partii. O sprawę pytany był dziś na antenie RMF FM wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. – To, co zapowiedział pan Matecki jest kompletnie żenujące, godne największego potępienia, nie idzie w parze z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość – ocenił.

– Niestety, mamy około tysiąca kandydatów w całej Polsce, nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego (...) mamy do czynienia z kandydatem jednego z koalicjantów, który bardzo mocno naciskał na jego obecność na listach – tłumaczył. Fogiel dodał, że listy są już zarejestrowane więc w sprawie jego obecności na nich niewiele już można zrobić. – Ale nie ma naszej akceptacji dla tego typu zasad – oświadczył.