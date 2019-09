Kopacz uczyła się pięć godzin dziennie. "Zawsze byłam solidna w wykonywaniu swojej roboty"

"Polskie obozy śmierci". Niemiecka stacja nie odpuszcza, polski Sąd Najwyższy wyda przełomowy wyrok

Niemiecka stacja telewizyjna ZDF zaskarżyła do Sądu Najwyższego wyrok krakowskiego sądu, który uznał, że wyrażenie "polskie obozy śmierci" narusza dobro osobiste, jakim są godność i tożsamość narodowa. Do tej pory to sformułowanie nie...