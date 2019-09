Asystent Kingi Gajewskiej dzieli się swoją teorią. Internauci bezlitośni: Z przytupem rozpoczął piąteczek

Na początku nie zrozumiałem o co chodzi, dopiero potem doczytałem, że to jest asystent Kingi Gajewskiej - to tylko jeden z wielu komentarzy dotyczących teorii asystenta posłanki Platformy Obywatelskiej.

Na Twitterze pojawiła się dziś zaskakująca teoria dotycząca powyborczego scenariusza. Ma ona związek z przerwanien ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji i wznowieniem obrad po wyborach. W myśli wizji użytkownika przedstawiającego się jako Sebastian Figaj, "PiS przegrywa wybory bez szans na utworzenie rządu". Drugiem punktem jego czarnego scenariusza jest "wprowadzenie stanu wyjątkowego przez Dudę pod sfingowanym pretekstem". "Sejm w STARYM składzie NIE odrzuca rozporz. Dudy" – brzmi kolejny punkt. Na końcu na ulice wychodzą Wojska Obrony Terytorialnej. "Niestety to w październiku może stać się rzeczywistością" – kończy swój wpis. Użytkownicy Twittera szybko dostrzegli, że autorem tego tweeta jest... asystent posłanki PO Kingi Gajewskiej. Internauci byli bezlitośni. "Na początku nie zrozumiałem o co chodzi, dopiero potem doczytałem, że to jest asystent Kingi Gajewskiej" – napisał jeden z użytkowników Twittera. Komentarzy w podobnym tonie było jednak więcej. To tylko ich niewielki wycinek: