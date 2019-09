"Dezynfekcja Szczecina od ideologii LGBT". Matecki odcina się od happeningu Młodzieży Wszechpolskiej

Działaczka MW, która wystąpiła na konferencji z Mateckim, zachęcała do wzięcia udziału w happeningu polegającym na symbolicznym zmywaniu z ulic zanieczyszczeń związanych z występkami środowiska LGBT przeciwko prawu naturalnemu i rodzinie. Uczestnicy akcji powinni wziąć ze sobą sprzęt do dezynfekcji, miotły, spryskiwacze.

"W środowej konferencji prasowej uczestniczyłem jako gość Porozumienia Środowisk Patriotycznych, miałem zaprosić na pokojowy wiec „Szczecin w obronie rodziny”, działaczka Młodzieży Wszechpolskiej nie uzgodniła ze mną dodatkowego zaproszenia na happening związany z „dezynfekcją” miasta, które wygłosiła w trakcie konferencji prasowej" – przekonuje Matecki.

Polityk dodaje, że nie jest organizatorem tego wydarzenia i nie zamierzał w nim uczestniczyć. "Jest to inicjatywa organizacji narodowych działających w Szczecinie, która nie była ze mną w uzgadniana" – zapewnia.

Radny PiS przekonuje, że podczas rzeczonej konferencji podkreślał to, że szanuje wszystkich ludzi, bez względu na orientację seksualną,a jest krytykiem ideologii LGBT, która jego zdaniem służy do ataków na Kościół. "Wezwałem dziś organizatorów happeningu do wycofania się z niego" – przekonuje Matecki.