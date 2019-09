Kukiz pisze do Kaczyńskiego. "Bardzo proszę o odpowiedź"

"»Siły polityczne, które nam się przeciwstawiają, chcą cofnąć Polaków do postkomunizmu. To PiS przywrócił demokracji jej właściwy sens« - mówił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji w Słupsku. Czytam te słowa Pana Prezesa i zastanawiam się, czy rzeczywiście wierzy w to co mówi. Bo jeśli naprawdę wierzy, ze PiS”nadaje demokracji jej właściwy sens” to… Boże, chroń Polskę" – tymi słowami Paweł Kukiz rozpoczął swój wpis na Facebooku.

W dalszej części wpisu Kukiz zadał Kaczyńskiemu sześć pytań dotyczących demokracji i ustroju państwa.

"Szanowny Panie Prezesie,czy według Pana ustrój, w którym:

1. możliwość startu do Sejmu (bierne prawo wyborcze) mają tylko partyjniacy a 99% Obywateli Rzeczypospolitej realnie jest tego prawa pozbawiona to demokracja? Pytam, bo kilkakrotnie w rozmowach z Panem zwracałem się z prośbą o wprowadzenie choćby mieszanej ordynacji wyborczej i za każdym razem odpowiadał Pan, że „nie ma takiego klimatu”. Ale może właśnie nagle ten klimat się pojawił, skoro twierdzi Pan, że chce „nadać demokracji jej właściwy sens”

2. czy prawo, które stanowi, że niepartyjne komitety wyborcze (jak np. Kukiz'15) pozbawione są subwencji zaś partie w tym samym czasie otrzymują kilkusetmilionowe finansowanie z budżetu Państwa jest realizacją demokratycznej zasady równości?

3. czy ustrój, który umożliwia PiS-owi władzę ABSOLUTNĄ w sytuacji, kiedy na tę partię oddano w 2015 roku 5 i pół miliona głosów a na pozostałe opcje startujące do Sejmu blisko 10 milionów to demokracja? Czy system, gdzie mniejszość może absolutnie ignorować większość to demokracja ?

4. czy brak JAKIEGOKOLWIEK instrumentu w rękach Obywateli, który z mocą prawną mógłby w trakcie kadencji Sejmu pohamować nazbyt autorytarną władzę to demokracja? Czy instytucja referendum w Polsce, w sytuacji kiedy jego wynik NIE OBOWIĄZUJE władzy realizuje art. 4 Konstytucji i zasadę suwerenności i zwierzchnictwa Narodu ?

5. Czy sytuacja, w której minister (władza wykonawcza) jest jednocześnie posłem (władza ustawodawcza) to atrybut demokracji czy raczej autorytaryzmu? Ekstremalnym przykładem jest tu funkcja Ministra Sprawiedliwości połączona z funkcją Prokuratora Generalnego (władza sądownicza) w rękach Pana ministra Ziobry, który jest jednocześnie posłem. To demokracja czy skrajny autorytaryzm?

6. Czy brak możliwości odwołania przez Obywateli posła, który w trakcie kadencji narusza podstawowe zasady elementarnej przyzwoitości (vide np. ex Marszałek Kuchciński) to wyraz zwierzchności Narodu nad władzą?".

Kukiz podkreślił, że bardzo liczy na odpowiedź Kaczyńskiego. Jednocześnie polityk zapewnił, że nie ma zamiaru wchodzić w koalicję z żadnym ugrupowaniem, które neguje "podstawowe postulaty Państwa Obywatelskiego i Demokratycznego".