Cenckiewicz publikuje notatkę SB o Michniku i dziadku Giertycha

We wtorek Maciej Giertych, ojciec mecenasa Romana Giertycha, opublikował list otwarty, w którym przestrzega wszystkich katolików przed głosowaniem na PiS. Jego zdaniem poparcie dla tej partii to "pewna droga do nieszczęść dla Polski".

Zdaniem historyka Sławomira Cenckiewicza apel Giertycha propaguje "Gazeta Wyborcza" i jej wicenaczelny, Jarosław Kurski.

"To ja przypominam jego (Giertycha – red.) rozmowę z oficerem SB z wiosny 1977 r. płk. Mazurkiem z Departamentu I Chodzi o operację «Truteń» przeciwko rodzinie Michników" – wyjaśnia Cenckiewicz i publikuje fragment dokumentu z archiwum IPN.

"J.G. (Jędrzej Giertych, ojciec Macieja – red.) zaproponował, że w swoim piśmie opublikuje zapytanie pod adresem «KULTURY» czy to prawda, że ich publicysta piszący pod pseudonimem «SZWEDOWICZ» to jest SZECHTER, ten który pod nazwiskiem MICHNIK występował w Polsce jako sędzia wojskowy skazując polskich przedwojennych oficerów na karę śmierci" – czytamy w notatce SB.

Wpis Cenckiewicza skomentował m.in. Piotr Woyciechowski, były prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i ekspert ds. służb specjalnych. "Ale orka!" – napisał.