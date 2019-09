Premier w Biłgoraju: Polacy byli okradani w biały dzień

Premier Morawiecki przebywa z wizytą na Lubelszczyźnie. Szef rządu odwiedził już Frampol i Biłgoraj, a zawita jeszcze w Tomaszowicach, Dąbrowicy (gm. Jastków) i Świdniku.

Morawieckiemu towarzyszy m. in. wicepremier Jacek Sasin.

– Polacy byli okradani w biały dzień. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił z tym porządek – stwierdził szef rządu. – Biłgoraj potrafi oddzielić ziarno od plew. Potrafi docenić i rozróżnić to co, jest dobre dla ludzi – powiedział Morawiecki, odnosząc się do wyborczej rywalizacji.

– Wprowadzimy teraz nasze zmiany, by móc zmieniać Polskę dla ludzi. Za miesiąc zadecyduje się los Polski. 13 października możemy iść na spacer, ale przede wszystkim pójdźmy na wybory. Musimy się zmobilizować – podkreślił szef rządu.

"Oni wierzą w niewidzialną rękę rynku"

Premier wspomniał o uszczelnieniu przez PiS systemu podatkowego. – Budżet Biłgoraju wynosił za naszych poprzedników niewiele ponad 100 milionów złotych. My, dzięki uszczelnieniu VAT, CIT, PIT, ZUS - zyskujemy 100 milionów do budżetu dziennie. Potwierdza to Komisja Europejska, która wciąż sprzyja naszym poprzednikom. Polacy byli okradani w biały dzień. Dopiero rząd PiS zrobił z tym porządek. Nasi poprzednicy nie potrafili wyrwać pieniędzy mafiom. My to zrobiliśmy i przekazaliśmy pieniądze na szkoły, drogi, szpitale. Mamy dobry, pozytywny program dla Polski. Chcemy poprawić los Polaków, stąd m. in. Rodzina 500+ na każde dziecko; trzynasta, a wkrótce czternasta emerytura. To nasz program na kolejne lata – zapowiedział Morawiecki. Dodał, że rząd ma plan dotyczący rolnictwa i wsi. – Zakłada on dalszą poprawę losu rolników, wyrównanie dopłat do poziomu europejskiego – wyjaśnił.

Premier skomentował także krytykę opozycji na temat programu PiS. – Oni uważają nasze zmiany za niemożliwe. Nie mogą uwierzyć: fundusz dróg samorządowych, fundusz modernizacji szpitali, fundusz inwestycji w szkoły, fundusz obwodnic. Oni wolą wierzyć w niewidzialną rękę rynku. A my wierzymy, że tylko sprawne państwo potrafi zabezpieczyć los obywateli – ocenił Morawiecki, odnosząc się do słów m. in. Grzegorza Schetyny o podwyżce płacy minimalnej.

Premier Morawiecki i wicepremier Sasin podkreślili, że program PiS jest dla wszystkich.

– Nasza polityka jest dla wszystkich Polaków, bo "Polska Jest Jedna" - taki jest nasz program i taki pozostanie – powiedział szef rządu. – Dziękuję premierowi za to, że kieruje rządem, który zmienił politykę wobec Polski Wschodniej. Dla nas każdy Polak jest tak samo ważny, niezależnie od tego, gdzie mieszka – dodał Jacek Sasin.

Wybory parlamentarne już 13 października. Politycy Prawa i Sprawiedliwości startują z listy wyborczej nr 2.

Czytaj także:

"Zamilkły głosy...". Premier Morawiecki o krytykach Grupy Wyszehradzkiej