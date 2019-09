Gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzewany o zgwałcenie 13-miesięcznej dziewczynki usłyszał zarzuty

– Podejrzanemu przedstawiono zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem 13-miesięcznej dziewczynki – potwierdza prokurator Marzena Ludwiniak-Aniołowska. Zarzut zostanie także przedstawiony żonie mężczyzny. Chodzi o narażenie na niebezpieczeństwo osoby małoletniej, która znajdowała się pod jej opieką. Łukasz K. został przesłuchany w piątek w szczecińskiej Prokuraturze Rejonowej.

Do dramatu dziecka doszło we wtorek. 13-miesięczna dziewczynka przebywała pod opieką sąsiadów. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala w Szczecinku, a stamtąd zostało przetransportowane do Szczecina, gdzie przeszło operację. O tym, że dziecko mogło paść ofiarą przestępstwa na tle seksualnym, poinformowali policję lekarze.

Czytaj także:

Czyżew: Rzucili się pod pociąg, bo nie mogli być razemCzytaj także:

Czarzasty i Żukowska jak Kazimierz i Izabel? Jaruzelska: Imiona inne, casus podobny