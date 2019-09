"Niech pani spróbuje seksu". Pawłowicz kontra Owsiak. Jest wyrok sądu

– Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać – mówił szef WOŚP ze sceny festiwalu Woodstock w 2017 roku. Przeprosił później posłankę podczas wywiadu na antenie TVN24. Krystyna Pawłowicz postanowiła jednak skierować sprawę do sądu.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", proces trwał od lutego. Szefowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogła grozić nawet kara do roku więzienia. Dziennik ustalił nieoficjalnie, że Krystyna Pawłowicz domagała się uznania Jerzego Owsiaka za winnego i skazania go na prace społeczne.

– Były to nieuprawnione ingerencje w moje życie osobiste. Wypowiedź na festiwalu była formą szczucia na mnie na dużym zgromadzeniu. Od 2014 roku Owsiak nęka mnie nieustannie. Poniża z powodów politycznych. Poniża i upokarza mnie jako kobietę – mówiła parlamentarzystka PiS podczas jednej z rozpraw sądowych.

W piątek sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Owsiaka na rok próby. Formalnie oznacza to, że sąd stwierdził winę oskarżonego, ale nie uznaje się go za osobę skazaną. Owsiak ma zapłacić 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz 360 zł kosztów postępowania przed sadem. Wyrok nie jest prawomocny, uzasadnienie orzeczenia było niejawne. Pełnomocnik Jerzego Owsiaka zapowiada apelację – opisuje "Gazeta Wyborcza".