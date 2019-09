Kandydat PiS na posła "przewidział" numer listy? Już w sierpniu miał gotowy baner

Tylko pięć komitetów wyborczych zarejestrowało listy kandydatów we wszystkich okręgach. PKW rozlosowała następujące numery:

Nr 1 – Polskie Stronnictwo Ludowe

Nr 2 – Prawo i Sprawiedliwość

Nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD

Nr 4 – Konfederacja

Nr 5 – Koalicja Obywatelska

Rozlosowano również numery dla komitetów, które nie zarejestrowały kandydatów we wszystkich okręgach. KW Prawica dostała nr "6". KW Akcji Zawiedzionych Emerytów Rencistów przypadł nr 7. Z nr "8" wystartuje KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy, a z kolei z "9" KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca.

Tymczasem internauci szybko wyłapali, że kandydat PiS na posła ze Śląska już w sierpniu "wiedział", który numer listy będzie miał wystawiający go komitet. Dowodem jest baner wyborczy. Zdjęcie pojawiło się na facebookowym profilu kandydata. Dodatkowo, plakaty z numerem komitetu i miejscem na liście PiS zawisły na śląskich płotach na ponad dwa tygodnie przed losowaniem PKW.

Leszek Piechota w poprzednich wyborach dostał się do Senatu z list PO. W trakcie kadencji przeszedł do PiS. Teraz startuje z 6. miejsca z list tej partii do Sejmu. Jest kandydatem w okręgu nr 31 obejmującym Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychów i powiatu bieruńsko-lędziński.