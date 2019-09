Wojciechowski spotka się europosłami PO-PSL

– Będę zabiegał o poparcie ponad podziałami u wszystkich polskich europosłów – mówi Janusz Wojciechowski tłumacząc, dlaczego chce spotkać się europosłami partii opozycyjnych. Spotkanie ma się odbyć we wtorek w Strasburgu przy okazji posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego.

Co na to PO i PSL? Szef tej delegacji, Andrzej Halicki odpowiada, że deputowani są gotowi do rozmowy. – Jeśli jest prośba o spotkanie, to chyba nie tylko po to, by Wojciechowski przedstawił swój punkt widzenia na wspólną politykę rolną, ale również po to, by rozwiał wątpliwości, które się pojawiają wokół jego osoby – zaznacza Halicki w rozmowie z reporterką RMF FM.

Chodzi o śledztwo prowadzone przez OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Śledztwo dotyczy rozliczeń kosztów podróży Wojciechowskiego w latach 2009-2016. Polski kandydat na komisarza twierdzi, że doszło tylko do "drobnych omyłek". Janusz Wojciechowski zapewnia, że jest w stanie wytłmaczyć wszelkie nieścisłości.

Kandydat polskiego rządu do objęcia teki komisarza ds. rolnictwa dodaje, że zabiega także o spotkania z delegacją eurodeputowanych Wiosny, SLD i PiS-u.