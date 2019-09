Szydło: Polacy zaufali nam, a my zaufaliśmy w mądrość polskich rodzin

– Myśmy tworzyli i tworzymy biało-czerwoną dużynę w której wszysycy ze sobą wspólpracują. My pokazaliśmy przez te 4 lata, że ta drużyna zrealizowała założenia taktyczne, ktore przyświecały nam w 2015 roku – zaczęła Beata Szydło.

Była premier podkreślała, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy musiało zmierzyć się z takimi problemami jak galopujące bezrobocie, ubóstwo rodzin, szczególnie wśród dzieci, a także wykluczone regiony. Szydło mówiła, że podczas licznie odbytych w kampanii wyborczej spotkań z wyborcami, można było usłyszeć głosy, że nikt nie dostrzega problemów ludzi, a rządzący nie chcą się nad nimi pochylać. – A ci ludzie mówili, że chcą tylko mieszkać w swoich regionach i zapewnić swoim rodzinom normalne, godne rzycie. I to był punkt wyjściowy naszego programu – wskazała.

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że chęć wprowadzenia programów społecznych musiała uwzględniać fakt, że "budżet nie jest z gumy". – Musieliśmy znaleźć na te programy społeczne środki w budżecie. Pamietam, że kiedy wprowadzaliśmy 500 plus powszechnie pojawiały się opinie, że budżet tego nie wytrzyma. Nie były to tylko głosy opozycji. A budżet nie tylko wytrzymał, ale programy te stały się kołem zamachowym polskiej gospodarki – kontynuowała. – My wielokrotnie podkreślaliśmy, że dzieci to nie koszt, tylko inwestycja – dodała.

– W 2015 roku Polacy zaufali Prawu i Sprawiedliwości powierzając nam rządzenie Polską, a rząd Prawa i Sprawiedliwości zaufał mądrości polskich rodzin. Program 500 plus jest prosty w swoim założeniu, przekazujemy pieniądze rodzinom i nie stawiamy ograniczeń, ufamy że rodzice zainwestują w przyszłość swoich pociech. Wszystkie badania udowodniły, że polskie rodziny zainwestowały te pieniądze w rozwój swoich dzieci, naszą wspólną przyszłość – mówiła dalej była premier.

Beata Szydło podkreślała, że programy społeczne wprowadzone przez PiS to jednak nie tylko 500 Plus, ale także program Dobry Start, programy dedykowane seniorom, niepełnosprawnym. – Te programy społeczne są kompleksowe, wspieramy tych którzy tego wsparcia potrzebują najbardziej, stwarzamy szanse, a ludzie wiedzą jak tę szansę wykorzystać – dodawała.